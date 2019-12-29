Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки

Соединенные Штаты усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки. Об этом сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке Михаил Биличенко.
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с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда
».
Коммерсантъ07:11

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Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
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Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

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Сотрудники полиции разыскивают двоих пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Чите.
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Бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, уехавшая на Украину, резко отозвалась о Светлане Журовой.
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Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота.
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Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
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По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой".
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