с чего всё началось

Соединенные Штаты усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки. Об этом сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке Михаил Биличенко.

В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки

Шоу-бизнес Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.

Политика МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.

Хоккей Хоккеист Марченко прокомментировал удар в лицо от американца Вальстрёма на МЧМ Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко ответил на вопрос об ударе в лицо локтем от американского форварда Оливера Вальстрёма во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Общество Врио главы Иркутской области встретит Новый год в Тулуне Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал журналистам, что планирует встречать Новый год в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка этим летом.

Общество МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве "По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.

Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.

Единоборства Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).

Авто Два автогиганта отзовут 640 тысяч машин в России Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и Kia Motors объявили об отзыве 640 тысяч автомобилей в России из-за различных дефектов.