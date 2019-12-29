Армия и оружие
Российская газетаВ Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки
Соединенные Штаты усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки. Об этом сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке Михаил Биличенко.
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с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».Коммерсантъ07:11
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Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
Комсомольская правда05:06
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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
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Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
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Хоккей
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По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой".
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