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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны сообщило о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Коммерсантъ05:30
РИА Новости

В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

РИА Новости06:41
РБК

Минобороны сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

РБК05:41
Газета.Ru

Военные рассказали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Газета.Ru08:29
RT на русском

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

RT на русском05:22
ТАСС

В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

ТАСС04:46
ТК Звезда

«Уникальная по дальности и точности стрельбы»: в МО РФ рассказали об испытаниях ракеты «Циркон»

ТК Звезда05:13
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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии

Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM12:04
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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Киев начал переводить в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН

«На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — сообщает штаб Объединенных сил Украины.
ИА Красная Весна09:20
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