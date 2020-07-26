В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.В источнике
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