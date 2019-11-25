Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
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Главком Сухопутных войск рассказал об успешных испытаниях робота для армии
Российская газетавчера в 18:47
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Политика
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Почему слова Юмашева о ротации Ельцин/Путин важны для трансфера-2024
Уже два дня не утихают споры вокруг слов Валентина Юмашева, главы администрации президента Бориса Ельцина, о том, что Владимир Путин с вероятностью в 99% уйдет из власти в 2024 году.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Глава Челябинска назначила первого вице-мэра
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Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
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Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением.
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Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
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Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
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Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре
Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.
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Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.