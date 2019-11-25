Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
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Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Армия и оружие
Украинские националисты в Донбассе захватили в заложники офицера ВСУ
Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА).
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Общество
Медики прибыли на базу военной полиции РФ на севере Сирии
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии.
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу
NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Политика
WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС
Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
Экономика
Минпромторг не получит 105 млрд рублей на поддержку гражданского судостроения
Минпромторг просил заложить в бюджете 2020–2022 гг. 105 млрд руб. на льготный лизинг гражданских судов: предполагалось, что ежегодно государственным лизинговым компаниям будет выделяться по 35 млрд руб. на корабли и нулевая стоимость этих средств позволит поставлять суда в лизинг по льготной ставке.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Общество
Названы худшие и лучшие варианты завтрака
Общество
Китаянка сломала 10 ребер во время кашля
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Здоровье
Назван способ снизить риск рака молочной железы и смертности от него
Американскими медицинскими специалистами определен простой способ, как снизить риск рака молочной железы и смертности от него, сообщает издание Health.news.
Наука
Автомания: Уроки вождения. Поворачивайте из своей полосы
Некоторые продвинутые пользователи городской дорожной сети проезжают очередь по той полосе в которой разрешено движение только прямо, а затем пытаются влезть между машинами законопослушных водителей создавая проблемы и для них и для тех кто двигается за ними.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Савченко предрекла Украине исчезновение в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в 2023 году Украина исчезнет.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Религия
Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Гаджеты
Золотые наушники Apple произвели в России
В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.