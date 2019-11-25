Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Общество Россиянам показали изнутри секретный поезд Путина и Медведева Россиянам рассказали, как выглядит спецпоезд, на котором в ноябре совершил поездку по Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев и которым также пользовался президент России Владимир Путин.

Авто Тест-драйв Toyota RAV4. Ты что такой дерзкий? Как и все последние "Тойоты", RAV4 следует завету президента Toyota Motor Corporation Акио Тойода: "No more boring cars !" ("Больше никаких скучных автомобилей !").

Авто Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Здоровье Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года Против женщин и детей С 2015 по 2018 год количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Только в двух федеральных округах, Южном и Дальневосточном, их число возросло — с 1,8 тыс. до 2,4 тыс. и с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. соответственно.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Армия и оружие Минобороны РФ получит первый Ту-160М в 2021 году Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.

Политика Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата Globallookpress Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил о случае с советским дипломатом Олегом Трояновским, чья фраза стала мемом в Организации Объединенных Наций (ООН).

Гаджеты Смартфон-флагман Huawei без сервисов Google начнут продавать в России Ранее Huawei рассказала о планах развивать собственную экосистему приложений и сервисов, включающую магазин AppGallery и целый ряд решений, призванный облегчить разработчикам Android-программ их адаптацию для смартфонов "без Google".

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Политика Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.