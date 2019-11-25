Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
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Общество
Россиянам показали изнутри секретный поезд Путина и Медведева
Россиянам рассказали, как выглядит спецпоезд, на котором в ноябре совершил поездку по Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев и которым также пользовался президент России Владимир Путин.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Авто
Тест-драйв Toyota RAV4. Ты что такой дерзкий?
Как и все последние "Тойоты", RAV4 следует завету президента Toyota Motor Corporation Акио Тойода: "No more boring cars !" ("Больше никаких скучных автомобилей !").
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Здоровье
Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года
Против женщин и детей С 2015 по 2018 год количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Только в двух федеральных округах, Южном и Дальневосточном, их число возросло — с 1,8 тыс. до 2,4 тыс. и с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. соответственно.
Баскетбол
«Даллас» нанес «Хьюстону» третье поражение подряд, у Дончича 41 очко
В отчетном поединке главным героем стал лидер "Маверикс" Лука Дончич, набравший 41 очко и 10 передач.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Здоровье
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Общество
В Башкирии в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя
Власти Башкирии ввели ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.
Недвижимость
В ЕГРН может появиться новая графа о сделках с недвижимостью
Росстат предложил ввести новую графу в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»
Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Армия и оружие
Минобороны РФ получит первый Ту-160М в 2021 году
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.
Экономика
Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Политика
Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Globallookpress Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил о случае с советским дипломатом Олегом Трояновским, чья фраза стала мемом в Организации Объединенных Наций (ООН).
Футбол
Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи
Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
Происшествия
Пожар в шахте в Коми локализован
Гаджеты
Смартфон-флагман Huawei без сервисов Google начнут продавать в России
Ранее Huawei рассказала о планах развивать собственную экосистему приложений и сервисов, включающую магазин AppGallery и целый ряд решений, призванный облегчить разработчикам Android-программ их адаптацию для смартфонов "без Google".
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Космос
Преемник робота «Федора» получил человеческое имя
Российские разработчики назвали нового робота-космонавта «Артемом» и планируют отправить его в космос вслед за «Федором».
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.