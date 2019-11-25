Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
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В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

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