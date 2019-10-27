Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности.
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В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявления США о ликвидации аль-Багдади

ТК Звезда10:08

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Коммерсантъ10:43

В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

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Минобороны поспорило с Трампом о роли России в уничтожении лидера ИГ

РБК11:16

В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*

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В Минобороны РФ назвали уничтожение аль-Багдади «очередным»

РЕН ТВ10:25

В МИД Германии сообщили, что не располагают собственными данными о ликвидации главаря ИГ

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