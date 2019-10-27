Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности.

В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

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