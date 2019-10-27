Армия и оружие
Lenta.ruВ Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ
Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности.
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Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Футбол
«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Локомотив" и столичный "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:26
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика
Косачев поприветствовал уничтожение аль-Багдади
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии американскими военными.
News.ru 11:00
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Общество
Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Футбол
Сергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»
Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится.
Спорт-Экспресс 09:21
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 08:52
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Газета.Ru вчера в 12:20
Политика
Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Газета.Ru вчера в 22:08
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
По прогнозу синоптиков, на который ссылается министерство, ожидается усиление ветра порывами 12 – 17 м / с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и днем 27 октября.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Национальная служба новостей 04:42
Шоу-бизнес
YouTube заблокировал последнее шоу Собчак из-за наличия пикантных сцен
Связавшись со службой поддержки, телеведущая узнала, что из-за наличия в ее шоу тех самых злополучных пикантных моментов YouTube автоматически перевел ее программу в жанр «почти порно» и перестал рекомендовать.
МонаВиста 09:30
Футбол
ЦСКА — Динамо 0:1
Главный арбитр Сергей Карасев обратился к помощи ВАР, изучил эпизод, после чего назначил пенальти в ворота «Динамо».
Sports.ru 09:59
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Единоборства
Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами
В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Спорт-Экспресс 05:45
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковном колледже
ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковном колледже.
Aobe.ru 06:54
Хоккей
ХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме
ХК "Сибирь" победил магнитогорский "Металлург" в овертайме, об этом сообщает пресс-служба клуба.
ГТРК Новосибирск 11:13
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Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях
Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
iXBT.com 06:23
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Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24