Армия и оружие
REGNUMМинобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
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