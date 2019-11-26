Армия и оружие

REGNUMREGNUMМинобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
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В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии

RT на русскомвчера в 22:19

Минобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии

Коммерсантъвчера в 22:54

В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

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В Минобороны сообщили о готовящихся «Белыми касками» провокациях в Идлибе

РБКвчера в 23:23

Минобороны предупредило о готовящейся инсценировке химатак в Сирии

Газета.Ruвчера в 22:18

В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

РИА Новостивчера в 22:06

Минобороны предупредило о подготовке боевиками и «Белыми касками» провокации в Сирии

ТАССвчера в 22:01
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Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

BFM.ru 00:32
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Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Спорт

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1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Политика

Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища

Если Москва и Киев не подпишут транзитный договор, то начиная со следующего года «Нафтогаз» будет закачивать российский транзитный газ в подземные хранилища.
Телеканал 360° 00:20
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены.
РБК 00:37
Происшествия

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.
ТАСС вчера в 22:42
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Хоккей

Панарин повторил достижение Павла Буре

Российский форвард клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" и повторил достижение Павла Буре.
РИА Новости 00:46
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Политика

Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Известия вчера в 22:27
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество

Чешский писатель возмутился советским прошлым Москвы

Чешский иллюстратор и писатель Войтех Юрик (Вгрсти) побывал в Москве и остался недоволен ее советским наследием.
Известия вчера в 21:40
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Русская Планета вчера в 12:02
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия вчера в 17:19
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Общество

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Газета.Ru вчера в 05:51
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.
Lenta.ru вчера в 18:46
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru вчера в 17:28
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Мантуров не ждет роста цен на российские авто из-за роста утильсбора

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров.
REGNUM вчера в 15:57
Происшествия

Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

Газета.Ru вчера в 20:20
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