с чего всё началось

По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации. Как рассказали местные жители, в начале ноября в город Сармад прибыли неизвестные люди в сопровождении вооруженных боевиков, а также колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами.

Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

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