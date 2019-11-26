Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии

Неправительственная организация Сирии «Белые каски» вместе с боевиками бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) планируют провокации с применением химоружия в идлибской зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
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Минобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии

Коммерсантъ22:54

Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

Lenta.ru22:45

Минобороны России: боевики и «Белые каски» готовят провокации с химоружием в Сирии

ТАСС22:01

В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии

RT на русском22:19

Минобороны предупредило о готовящейся инсценировке химатак в Сирии

Газета.Ru22:18

В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

РИА Новости22:06

В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

Известия22:35
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Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

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В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

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Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Известно, что временно приостановлено авиасообщение между Финляндией и Россией: из-за забастовки почтальонов авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов в разные страны.
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Газета.Ru 20:38
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