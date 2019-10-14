Армия и оружие
РБКВ Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
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Футбол
«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Политика
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию
Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 11:40
Экономика
Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Футбол
Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости 07:57
Наука
Кому и за что присудили Нобелевские премии в 2019 году. Кратко
Литература Премию за 2018 год присудили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".
ТАСС Наука 13:00
Армия и оружие
Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»
Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.
РБК 15:40
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии для переговоров
Президент России Владимир Путин прибыл в дворец короля Саудовской Аравии Сaльмaна бен Aбдель-Aзиза Aль Сaуда.
RT на русском 07:21
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Здоровье
За последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33 процента
Результаты проведенного систематического исследования показали, что в 2017 году раком заболели 24,5 миллиона человек (16,8 миллионов без учета немеланомного рака кожи) и 9,6 миллионов — скончались от онкологических заболеваний.
Naked Science 05:55
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 13:44
Музыка
Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером
7Дней.ру вчера в 17:02
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Экономика
Смольный одобрил проект бюджета с расходами на 701 млрд
В администрации Петербурга одобрили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов с расходами на сумму 701,4 млрд рублей.
Питерские заметки 09:09
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM вчера в 05:01
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Общество
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Футбол
Гол Крала не спас Чехию от поражения сборной Северной Ирландии
Сборная Чехии по футболу на своем поле уступила команде Северной Ирландии в товарищеском матче.
РИА Новости 15:02
Армия и оружие
Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии
По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Московский Комсомолец 16:38
Политика
«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.
RT на русском вчера в 15:24