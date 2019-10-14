Армия и оружие

РБКРБКВ Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции

Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
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