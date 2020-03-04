Армия и оружие

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Результатом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Анкарой стало сращивание турецких наблюдательных постов с укрепленными районами террористов. Об этом в среду, 4 марта, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

В Минобороны заявили, что посты Турции в Идлибе срослись с террористическими группировками

Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
ТАССвчера в 23:03

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МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

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RT на русском03:10

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

РИА Новостивчера в 23:33

Россия обвинила Турцию в слиянии ее постов с позициями боевиков в Идлибе

Коммерсантъвчера в 23:42

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Известиявчера в 23:23

В Минобороны заявили, что посты Турции в Идлибе срослись с террористическими группировками

ТАССвчера в 23:03

Страсти по М-5: в Минобороны осудили реакцию Запада на освобождение трассы в Сирии от террористов

ТК Звездавчера в 23:03
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Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Общество

Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем

Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
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Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Коммерсантъ 07:00
Общество

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Коммерсантъ 06:53
Гаджеты

Коронавирус никак не повлиял на поставки компании BQ

Российский бренд мобильной электроники BQ сообщил о том, что вспышка нового коронавируса никак не повлияла на бизнес-процессы компании.
3DNews 07:16
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
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Космос

НАСА сообщило о приближении потенциально опасного астероида к Земле

Газета.Ru 07:10
Общество

Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом

Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Космос

Astra вновь не смогла совершить тестовый запуск ракеты для Пентагона

Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны сообщило, что тестовый запуск частной ракеты Astra Rocket 3.0 отложен еще на сутки из-за непогоды, передает Интерфакс.
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Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
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Здоровье

В минздраве Украины осудили протесты у дома первого больного COVID-19

Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность.
REGNUM 04:42
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Экономика

В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:11
Экономика

Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года

Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей, сообщило министерство.
Интерфакс 04:36
Хоккей

Чернышенко поручил Минспорту сохранить молодых хоккеистов в РФ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта совмествно с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
News.ru 05:08
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Общество

Герман Греф назвал профессии будущего

В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.
Lenta.ru 05:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ

Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
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Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Дни24 05:03
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Космос

Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен

Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Газета.Ru 07:04
Футбол

Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:41
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
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