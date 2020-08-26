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Известия
Известия

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах. Об этом 26 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-центра форума.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости03:04
Подробнее о событии
URA.Ru

В Минобороны заявили о победе над дедовщиной

URA.Ru03:43
Газета.Ru

Минобороны: дедовщина полностью искоренена из ВВС России

Газета.Ru03:42
Известия

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Известия03:04
Говорит Москва

В Минобороны заявили о победе над дедовщиной в армии

Говорит Москва03:18
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

РИА Новости03:04
Московский Комсомолец

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины

Московский Комсомолец03:19
Национальная служба новостей

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Национальная служба новостей03:00

ЦБ выявил случаи передачи долгов коллекторам без согласия заемщиков

«По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, несмотря на то что такое право предоставлено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ», - говорится в сообщении ЦБ.
Rambler News Service24 августа в 09:56
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».
RT на русском02:56
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

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Коммерсантъвчера в 12:50
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В России началось производство нового KIA Sorento

На калининградском заводе «Автотор» стартовало производство следующего, четвертого по счету, поколения среднеразмерного внедорожника Kia Sorento, продажи которого в России стартуют в четвертом квартале 2020 года.
SpeedMe23:07
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Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новостивчера в 15:49
7

Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30
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