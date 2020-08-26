В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Слово и Дело 12

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах. Об этом 26 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-центра форума.