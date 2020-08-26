В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах. Об этом 26 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-центра форума.В источнике
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Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости03:04
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