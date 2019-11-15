Армия и оружие
Газета.RuМинобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства
Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
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«В российской армии нет примеров мужеложества». Минобороны объяснило угрозу изнасилования Рамиля Шамсутдинова искаженным пониманием русского мата
Обратите внимание, что Шамсутдинов заявил об этом не сразу, потому что, скорее всего, правильно понял смысл сказанного командиром, а после встречи с адвокатом, конечно, это было им представлено как угроза сексуального насилия, что делает из убийцы защитника своей чести и достоинства.Новая газетавчера в 10:51
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В Минобороны заявили об отсутствии в российской армии «примеров мужеложества»
Говорит Москвавчера в 12:56
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Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
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Арестован начальник ГУ ФСИН по Ростовской области 13 ноября по подозрению в разглашении гостайны был арестован начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев.
Экономика
В России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Политика
Климов прокомментировал украинскую резолюцию ООН по Крыму
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
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Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях
Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
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Хачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС
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Общество
СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Теннис
Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
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Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.