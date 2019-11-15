«Новая газета» публикует главные цитаты поступившего в редакцию ответа референта Главного военно-политического управления Минобороны РФ Рустема Клупова. Рамиль Шамсутдинов задержан после расстрела сослуживцев.

с чего всё началось

Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.

Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

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