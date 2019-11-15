Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
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«В российской армии нет примеров мужеложества». Минобороны объяснило угрозу изнасилования Рамиля Шамсутдинова искаженным пониманием русского мата

«Новая газета» публикует главные цитаты поступившего в редакцию ответа референта Главного военно-политического управления Минобороны РФ Рустема Клупова. Рамиль Шамсутдинов задержан после расстрела сослуживцев.
Новая газетавчера в 10:51

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Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

Газета.Ruвчера в 15:09

В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии

Взгляд.рувчера в 13:19

«В российской армии нет примеров мужеложества». Минобороны объяснило угрозу изнасилования Рамиля Шамсутдинова искаженным пониманием русского мата

Новая газетавчера в 10:51

В Минобороны ответили на сообщения, что сослуживцы угрожали Шамсутдинову изнасилованием

URA.Ruвчера в 12:43

Минобороны заявило об отсутствии в армии «примеров мужеложства»

Lenta.ruвчера в 12:31

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

РБКвчера в 12:14

В Минобороны заявили об отсутствии в российской армии «примеров мужеложества»

Говорит Москвавчера в 12:56
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Общество

«Руки-базуки» Терешина оказались накачены вазелином

Москва 24 вчера в 07:21
Экономика

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Ведомости 14 ноября в 21:56
Общество

Mash: умер политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила о скором замужестве

Популярная российская певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова во время своего последнего концерта заявила зрителям, что скоро выйдет замуж.
VSE42.RU вчера в 23:28
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Космос

На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли

В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Вести.Ru 14 ноября в 17:37
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
REGNUM вчера в 09:54
Происшествия

Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Алтайском крае

REGNUM 01:45
Футбол

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Отдельно были прокомментированы слова Карпина о том, что Игорь Гуськов был руководителем клуба.
Блокнот Ростов-на-Дону 14 ноября в 11:16
Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Новые Известия 13 ноября в 08:38
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил на Донбассе

Президент предупредил всех желающих занять зону разведения сил и средств: «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают то же самое».
Rusvesna.su вчера в 00:48
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
Футбол

Стали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года

По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.
DP.RU вчера в 02:08
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Шоу-бизнес

В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Евразия Daily вчера в 07:06
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru вчера в 04:11
Происшествия

Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее

RT на русском вчера в 11:16
Политика

Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
RT на русском 01:50
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