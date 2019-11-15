Обратите внимание, что Шамсутдинов заявил об этом не сразу, потому что, скорее всего, правильно понял смысл сказанного командиром, а после встречи с адвокатом, конечно, это было им представлено как угроза сексуального насилия, что делает из убийцы защитника своей чести и достоинства.

с чего всё началось

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В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

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