Армия и оружие
РБКВ Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
Выдержки из ответа референта Главного военно-политического управления Минобороны Рустема Клупова газета опубликовала на своем сайте. «В Российской армии нет примеров мужеложства — это традиция, проверенная годами», — отметил Клупов.
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с чего всё началось
«В российской армии нет примеров мужеложества». Минобороны объяснило угрозу изнасилования Рамиля Шамсутдинова искаженным пониманием русского мата
Обратите внимание, что Шамсутдинов заявил об этом не сразу, потому что, скорее всего, правильно понял смысл сказанного командиром, а после встречи с адвокатом, конечно, это было им представлено как угроза сексуального насилия, что делает из убийцы защитника своей чести и достоинства.Новая газета10:51
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