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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии

Замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что в российской армии не осталось таких понятий, как "дедовщина" и "казарменное хулиганство".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости03:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СПЧ: жалобы на дедовщину в армии еще есть

Коммерсантъ08:24
ТАСС

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

ТАСС04:30
РБК

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины и казарменного хулиганства

РБК05:44
RT на русском

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

RT на русском05:13
Национальная служба новостей

Названа причина искоренения дедовщины в российской армии

Национальная служба новостей07:51
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

РИА Новости03:04
Известия

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Известия03:04

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости07:27
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
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