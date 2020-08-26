В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
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Замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что в российской армии не осталось таких понятий, как "дедовщина" и "казарменное хулиганство".В источнике
С чего всё началось
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости03:04
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