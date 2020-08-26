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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии

Замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что в российской армии не осталось таких понятий, как "дедовщина" и "казарменное хулиганство".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости03:04
Подробнее о событии
Известия

Солдатские матери не согласились с заявлением о победе над дедовщиной в армии

Известия06:55
РБК

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины и казарменного хулиганства

РБК05:44
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

РИА Новости03:04
Российская газета

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины

Российская газета04:30
Коммерсантъ

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины

Коммерсантъ04:12
ТАСС

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

ТАСС04:30
Национальная служба новостей

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Национальная служба новостей03:00

Операторы и банки протестируют систему блокировки звонков мошенников

Москва, 26 августа 2020, 11:34 — REGNUM Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут систему, блокирующая звонки мошенников от лица банков, а также звонки о «клиентов» кредитным учреждениям, следует из законопроекта, подготовленного в развитие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (IT).
REGNUM04:34
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
1,1K

Борис Джонсон призвал к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

К полномасштабному и прозрачному расследованию произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 августа на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна06:38
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Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подогорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT news24 августа в 10:04
16

Зеленский признал, что не все страны Евросоюза готовы принять Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews во вторник признал, что не все члены Евросоюза хотят видеть его страну в составе интеграционного объединения.
Парламентская газетавчера в 15:34
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