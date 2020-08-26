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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии

Замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что в российской армии не осталось таких понятий, как "дедовщина" и "казарменное хулиганство".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости03:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СПЧ: жалобы на дедовщину в армии еще есть

Коммерсантъ08:24
Национальная служба новостей

Названа причина искоренения дедовщины в российской армии

Национальная служба новостей07:51
РИА Новости

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

РИА Новости03:04
RT на русском

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

RT на русском05:13
ТАСС

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

ТАСС04:30
РБК

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины и казарменного хулиганства

РБК05:44
Известия

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Известия03:04

Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru06:57

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Давос, Швейцария, 26 августа 2020, 16:42 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году будет проведен на полгода позже назначенного срока, сообщил 26 августа журналистам управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
REGNUM09:42
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Команды Цзю и Хорна все еще спорят об очередности выхода на ринг

Представители австралийских боксеров Тимофея Цзю и Джеффа Хорна, которым предстоит провести поединок в первом среднем весе в Таунсвилле уже 26 августа, все еще спорят о том, кто из них должен выйти на ринг последним — это право обычно предоставляется более заслуженному и титулованному участнику боя.
Allboxing.ru24 августа в 01:23

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями Белоруссии

Бывший кандидат на должность главы Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в режиме онлайн перед депутатами Европарламента заявила, что белорусская оппозиция готова вести переговоры с властями страны.
Капитал странывчера в 08:14
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