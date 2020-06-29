Общество
РБКВ Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России
«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
Читать в источнике
Оценить
Мы анализируем, внимательно смотрим, что происходит в мире, что происходит в России. Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические.
— Валерий Фальков, российский депутатАБН вчера в 15:42
с чего всё началось
«Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — говорится в стенограмме совещания по ситуации на рынке труда, опубликованной на сайте кабмина.RT на русскомвчера в 14:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 00:33, Ашберн
Здоровье
В Хакасии выявили 28 новых носителей коронавируса
Абакан, 30 июня 2020, 07:02 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 28 человек, сообщили ИА REGNUM 30 июня в республиканском правительстве.
REGNUM 00:02
Авто
General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США
Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
Военное дело вчера в 08:20
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия вчера в 19:26
Политика
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
Общество
Глава Свердловской области продлил карантинные меры до 6 июля
Глава Свердловской области продлил ограничения, связанные с самоизоляцией людей старше 60 лет до 6 июля, сообщает ТАСС.
Невские Новости вчера в 07:47
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник вчера в 13:35
Общество
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда вчера в 15:03
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 2:1. Открыл счет в матче уже на первой минуте полузащитник команды Павел Мамаев, а позже в первом тайме разрыв смог увеличить Алексей Ионов.
CT news вчера в 06:11
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI.
Российская газета вчера в 17:19
Кино
Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года
Kinonews.ru вчера в 06:45
Экономика
Зарплата за первый месяц самоизоляции упала в Алтайском крае на 1,6%
Апрель стал первым месяцем самоизоляции в Алтайском крае.
Алтайская правда 00:17
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Актриса Марго Робби исполнит главную роль в «женском» продолжении «Пиратов Карибского моря».
Городовой вчера в 12:35
Политика
Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом
РИА Новости вчера в 17:47
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
РИА Новости вчера в 00:07
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Армия и оружие
Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО
Городовой вчера в 14:07
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
Политика
Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил по примеру США и Европы ввести в России налог на сверхдоходы.
ФАН вчера в 12:44
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили 28 июня в 23:15
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
Происшествия
При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека
В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21