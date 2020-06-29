с чего всё началось

Мы анализируем, внимательно смотрим, что происходит в мире, что происходит в России. Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические.

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

Здоровье В Хакасии выявили 28 новых носителей коронавируса Абакан, 30 июня 2020, 07:02 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 28 человек, сообщили ИА REGNUM 30 июня в республиканском правительстве. 142

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Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 17

Политика Что россияне думают о поправках к Конституции С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции. 6