Общество

РБКРБКВ Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
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Валерий Фальков
Мы анализируем, внимательно смотрим, что происходит в мире, что происходит в России. Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические.
— Валерий Фальков, российский депутатАБН 15:42

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Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
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