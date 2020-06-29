Общество
РБКВ Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России
«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
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Мы анализируем, внимательно смотрим, что происходит в мире, что происходит в России. Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические.
— Валерий Фальков, российский депутатАБН 15:42
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Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
Например, золотые обручальные кольца в мае подорожали на 10% относительно того же месяца прошлого года, зафиксировала система ЕМИСС.
Известия 17:10
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Наука
В Австралии нашли останки древнего гигантского вомбата
Останки были обнаружены еще в 1973 году на небольшом пересохшем озере Пинпа, но их до сих пор не описали.
Дилетант 05:42
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Авто
Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan
Car.ru вчера в 03:28
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
Технологии
Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards
Сегодня компания Apple назвала имена лауреатов премии Apple Design Award.
Prophotos.ru 13:43
Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
Футбол
Роналду сделал причёску, как у Куадрадо
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
Происшествия
Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии
Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
News.ru 16:10
Наука
Разработан гель, который заменяет поврежденные хрящи в суставах
Ученым удалось создать экспериментальный гель, который соответствует прочности и долговечности настоящего хряща.
Rusargument 18:12
Армия и оружие
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Наука
В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Участники были здоровы в этом отношении. Выяснилось, что на зрение молодых людей фонарик практически не влияет.
ИнфоСМИ 06:33
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Здоровье
78 заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
На 29 июня в Алтайском крае у 3 909 человек подтвержден коронавирус COVID-19, в числе зараженных 389 детей.
Kursk.com 01:52