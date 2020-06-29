Мы анализируем, внимательно смотрим, что происходит в мире, что происходит в России. Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические.

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

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