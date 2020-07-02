Коронавирус
Газета.RuВ Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Происшествия
В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице
В центре Москвы из-за пожара в одном из зданий перекрыли движение по Тверской улице, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РБК 08:42
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin
Газета.Ru 09:43
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова.
Forbes 02:22
Футбол
Стали известны условия участия Кокорина в матче против «Зенита»
Ранее сообщалось, что вопрос об участии Кокорина в матче с "Зенитом" остается открытым.
Газета.Ru 08:58
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Владимир Путин поддержал предложение присвоить 20 российским городам звание "Город трудовой доблести".
Деловое.ТВ 09:04
Общество
Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
Происшествия
Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет
В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
Уралинформбюро 09:57
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Шестилетняя москвичка убежала от похитителя и нашлась возле леса
Шестилетняя девочка убежала от мужчины, который похитил ее в Москве и затащил в лесопарк. Полиция начала розыск, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:08
Общество
Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля
РИА Новости 08:07
Политика
Навальный заявил, что все граждане голосовали против поправок
Фальшивкой и огромной ложью являются результаты голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил Алексей Навальный 1 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 17:41
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы вчера в 13:04
Общество
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06
Наука
В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений
Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.
МИР 24 02:12
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН 07:39
Политика
Порошенко потребовал у Зеленского определиться по отношению к нему
Если надо сажать — сажайте, если нет — отпускайте, обратился 1 июля Петр Порошенко к Владимиру Зеленскому на заседании суда по делу Порошенко, трансляция заседания велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины».
ИА Красная Весна вчера в 12:39
Происшествия
В Москве-реке нашли тело младенца
RT на русском 10:08