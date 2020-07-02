Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

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