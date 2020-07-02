Коронавирус
RT на русскомВ Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС. Он отметил, что это не очень удобно, но позволит отсрочить начало учёбы до завершения «опасной ситуации».
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Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
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Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
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В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
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Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
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Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев.
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