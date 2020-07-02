«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС. Он отметил, что это не очень удобно, но позволит отсрочить начало учёбы до завершения «опасной ситуации».

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