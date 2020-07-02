Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Газета.Ruвчера в 10:26

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

РИА Новостивчера в 09:03

Минобрнауки: вузы могут начать учебный год на два месяца позже

News.ruвчера в 07:36

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Известиявчера в 07:49

В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах

Говорит Москвавчера в 07:43

Названо условие переноса учебного года в российских вузах

Lenta.ruвчера в 08:06

Российские вузы вправе перенести начало учебного года из-за коронавируса

ТАССвчера в 07:34
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РБК вчера в 18:17
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

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РИА Новости вчера в 22:51
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Политика

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На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
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США призвали закрыть российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

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Коммерсантъ вчера в 13:13
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Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

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В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
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