Коронавирус
Газета.RuВ Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
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В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
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