Коронавирус
Газета.RuВ Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 33 городам
Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика
Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»
Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 01 июля в 07:48
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 01 июля в 05:40
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек
По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com вчера в 04:14
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Игры
В Epic Games отказались от бесплатной раздачи игры Conan Exiles
В Epic Games решили отказаться от бесплатной раздачи игры Conan Exiles.
Актуальные Новости вчера в 22:00
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 05:55
Наука
В России уже неделю фиксируют менее 7 тысяч заразившихся коронавирусом
Наибольшее число заразившихся коронавирусом было зафиксировано в Москве - 662, в Подмосковье - 317.
Русская Планета вчера в 06:04
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Футбол
Родриго получил травму колена в матче с «Атлетиком»
Форвард «Валенсии» Родриго получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:2), сообщается на сайте клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 08:55
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor вчера в 08:01
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости вчера в 03:09
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Влад Соколовский расстался с кандидаткой в группу Serebro
В какой-то момент Владу Соколовскому стали пророчить роман с молодой певицей Ангелиной Сурковой, которая является кандидаткой в состав группы Serebro.
Bimru.ru вчера в 11:00
Экономика
Индекс продовольственных цен впервые вырос с начала года
Индекс цен на продовольственные товары ФАО по итогам июня 2020 г. составил 93,2 пункта против 91 пункта в мае этого же года.
ТАСС вчера в 10:29
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Армия и оружие
Китайское издание The Paper высоко оценило МБР «Сармат»
Эксперты китайского издания The Paper опубликовали материал, посвященный российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
ФАН вчера в 10:38
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
Ранее Акимов сообщил, что компания по итогам I квартала 2020 года потеряла порядка 1 млрд руб. по выручке в сравнении с прошлым годом.
ТАСС вчера в 21:04
Футбол
Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
Газета.Ru вчера в 01:50
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В лиге отметили, что разрешение о проведении матча выносит Роспотребнадзор Оренбурга.
CT news вчера в 04:12
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБК вчера в 23:00
Общество
Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17