Коронавирус
Газета.RuВ Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова
Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
Здоровье
За месяц число умерших от COVID в Свердловской области выросло в три раза. Эпидемиолог назвал причины
За месяц число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области выросло более чем в три раза.
Екатеринбург Онлайн 08:15
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Экономика
Акционеры Utair приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год
Акционеры авиакомпании Utair приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год.
Компания 13:48
Здоровье
ВОЗ усомнилась в эффективности американского препарата от коронавируса
Эффективность препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса пока не подтверждена, испытания продолжаются, сообщила в четверг главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
Взгляд.ру 14:57
Общество
ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат
Пенсионный фонд России продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат до конца июля, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 30 июня в 09:03
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Общество
Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout
Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.
Матч ТВ 13:34
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Политика
Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 14:18
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
ФАН 30 июня в 22:47
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ
В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
RT на русском 14:57
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
RT на русском 11:40
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM 13:37
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Здоровье
Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100%
В связи со смягчением режима самоизоляции клиентопоток в офисах ВТБ в большинстве регионов полностью достиг уровня начала года.
Афанасий-бизнес 04:37
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь.
РИА Новости 08:36