Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Газета.Ru10:26

Российские вузы вправе перенести начало учебного года из-за коронавируса

ТАСС07:34

Названо условие переноса учебного года в российских вузах

Lenta.ru08:06

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

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В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах

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Минобрнауки: вузы могут начать учебный год на два месяца позже

News.ru07:36

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

РИА Новости09:03
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