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RT на русскомВ Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС. Он отметил, что это не очень удобно, но позволит отсрочить начало учёбы до завершения «опасной ситуации».
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Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
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Мэр Якутска проголосовала против поправок
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
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RT на русском 08:20
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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
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Решается вопрос работы КПВВ ДНР на границе с Украиной
Власти ДНР начали проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между Республикой и подконтрольной Украине территорией Донбасса.
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Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
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В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
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Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
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RT на русском 05:42
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Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы
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Honor представила 7-дюймовый смартфон Honor X10 Max
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
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Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
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Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии
В ноябре 2019 года в районе Внутренняя Монголия на севере Китая было зафиксировано четыре случая заражения бубонной чумой.
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