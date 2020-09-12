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Ведомости
Ведомости

В Минобрнауки заявили об отсутствии очагов коронавируса в вузах

Фальков добавил, что ситуация с коронавирусом остается стабильной, поэтому дополнительных профилактических мер предпринимать пока не следует. Ранее Роспотребнадзор разрешил вузам допускать к очным занятиям со студентами преподавателей старше 65 лет и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Учебный год в российских вузах начался в штатном режиме, вспышек коронавируса зафиксировано не было, заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе, отвечая на вопрос ТАСС.
ТАССвчера в 08:24
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RT на русском

Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах

RT на русскомвчера в 09:11
Коммерсантъ

Больше 100 тыс. студентов не могут въехать в Россию из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 09:26
Телеканал 360°

Вспышек коронавируса в вузах не было с начала учебного года — Минобрнауки

Телеканал 360°вчера в 09:22
РБК

В Минобрнауки сообщили об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

РБКвчера в 09:26
URA.Ru

Минобрнауки раскрыло ситуацию с коронавирусом в вузах

URA.Ruвчера в 08:27
ТАСС

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

ТАССвчера в 08:24
РИА Новости

В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах

РИА Новостивчера в 08:22

Великобритания может сократить свой флот противолодочных кораблей

"Существующий флот британских фрегатов может быть сокращен с 13 боевых единиц до всего лишь восьми, поскольку замена их новыми кораблями оказалась весьма дорогостоящим делом", - пишет Daily Telegraph.
Великобритания может сократить свой флот противолодочных кораблей
Газета.Ruвчера в 07:12

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольский10 сентября в 11:35
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AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились.
Общественная служба новостейвчера в 12:44
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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Мясников резко ответил на оскорбления жены Навального в адрес Рошаля

Врач Александр Мясников резко высказался после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены блогера Алексея Навального.
Народные новостивчера в 15:51
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