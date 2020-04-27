Общество
ИнтерфаксВ Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Наиболее тяжелая ситуация складывается в Сибири, на Дальнем Востоке и в Южной федеральном округе. Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.
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с чего всё началось
Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.Интерфакс08:07
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Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Российская газета 07:12
Футбол
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Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Вести.Ru 06:45
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
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Общество
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Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Политика
Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России
В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров.
Lenta.ru 08:27
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Paparazzi.ru 02:13
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
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Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
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Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
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Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Здоровье
У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу
В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:44
Общество
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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
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Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
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Накануне.Ru вчера в 20:43
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
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REGNUM 06:01
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Общество
Академик назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы на телеканале "Россия-1" рассказал про "определенный" цикл коронавирусных инфекций.
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В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца мая
Примем дальнейшие решения, если будут продлены нерабочие дни. Но режим готовности точно продлится до конца мая.
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Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз
Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
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