Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

с чего всё началось

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Сибири, на Дальнем Востоке и в Южной федеральном округе. Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

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