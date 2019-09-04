с чего всё началось

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.

Политика В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».

Хоккей Торторелла рассказал, почему сожалеет об уходе Панарина и Бобровского Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал уход из команды российских игроков Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

Транспорт Вагоны с идентификацией пассажиров по лицу появятся в РФ В ближайшие полтора года в России появятся вагоны, идентифицирующие пассажиров по лицу.

Происшествия В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. рублей.

Происшествия Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.

Происшествия Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции «Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.

Авто Представили серийный вариант электрокара Honda E В оснащении Honda E будет находиться электромотор с двумя выходными мощностями, — 134 л.с. и 152 л.с. Сообщается, что первую «сотню» электрокар сможет набрать за 8 секунд.

Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Наука У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Кино В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре. Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке.

Здоровье Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Наука Учёные назвали напиток, повышаюший риск развития рака Другая работа учёных, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только150 граммов сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%.