Общество

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Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.
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с чего всё началось
Минприроды опубликовало проект госдоклада
 «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
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