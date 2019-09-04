Общество
ВедомостиМинприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.
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с чего всё началось
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.Известиявчера в 21:40
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В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
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Торторелла рассказал, почему сожалеет об уходе Панарина и Бобровского
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал уход из команды российских игроков Артемия Панарина и Сергея Бобровского.
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Вагоны с идентификацией пассажиров по лицу появятся в РФ
В ближайшие полтора года в России появятся вагоны, идентифицирующие пассажиров по лицу.
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Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США.
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Происшествия
В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей
По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. рублей.
Известия 05:42
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Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
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Технологии
Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы
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Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Происшествия
Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Авто
Представили серийный вариант электрокара Honda E
В оснащении Honda E будет находиться электромотор с двумя выходными мощностями, — 134 л.с. и 152 л.с. Сообщается, что первую «сотню» электрокар сможет набрать за 8 секунд.
Тарантас Ньюс 03:16
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 02 сентября в 14:04
Наука
У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов
Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.
Индикатор 05:07
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
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Новые проверки: правила техосмотра могут ужесточить
Тавто.Ру 04:30
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
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Кино
В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной
Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре. Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке.
РБК 06:43
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Наука
Учёные назвали напиток, повышаюший риск развития рака
Другая работа учёных, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только150 граммов сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%.
Клопс 02:37
Происшествия
Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии
Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.
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