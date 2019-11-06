с чего всё началось

Мусорная реформа в России проходит с начала 2019 года. Регионы должны принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать на конкурсной основе оператора по вывозу и переработке отходов.

Политика Путин призвал МВД работать над укреплением доверия общества к полиции Руководству МВД следует не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития "Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".

Энергетика «Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.

Экономика В Севастополе одобрили в первом чтении трехлетний бюджет Депутаты приняли проект закона «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении.

Кино Колин Фаррелл может стать Пингвином в новом «Бэтмене» В среду, 6 ноября, стало известно, что Колина Фаррелла рассматривают на роль Пингвина в "Бэтмене" Мэтта Ривза.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Гаджеты Теперь понятно, чем Xiaomi Mi Note 10 Pro отличается от Xiaomi Mi CC9 Pro Обновлено: Xiaomi Mi Note 10 Pro получит объектив, состоящий из 8 линз, как и Mi CC9 Pro Premium Edition, а в Xiaomi Mi CC9 Pro и Xiaomi Mi Note 10 используется объектив из 7 линз.

Общество Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.

Общество Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.

Происшествия Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.

Авто Продажи Haval в России продолжают расти Пресс-служба китайского автоконцерна Haval сообщила о росте продаж в России автомобилей марки.

Общество Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Политика Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.

Происшествия СК проверит информацию об издевательствах над осуждённым в Красноярске Проверка началась после того, как следователи обнаружили в СМИ видео, на котором сотрудник красноярского ГУФСИН «совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого».

Шоу-бизнес Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.

Политика Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.

Экономика ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.