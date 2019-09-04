Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМинприроды завершило исследование для расширения границ РФ в Арктике

В Минприроды заявили о завершении дополнительного исследования в целях расширения границ РФ в Арктике. Об этом на площадке Восточного экономического форума заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передает RT.
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Минприроды завершило исследования для расширения границ России в Арктике

Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.
РИА Новостивчера в 21:02

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Власти поддержали доступ частных компаний к шельфу Арктики

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РИА Новостивчера в 21:02

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РЕН ТВвчера в 21:04

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Коммерсантъвчера в 22:16

Минприроды против продления сроков геологоразведки на шельфе более чем на 10 лет

ТАССвчера в 23:35
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Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

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