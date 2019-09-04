Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.

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Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике

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