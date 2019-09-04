Политика
REGNUMВ Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
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с чего всё началось
Минприроды России завершило дополнительные научные изыскания для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.РИА Новостивчера в 21:02
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Минприроды ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» о наращивании разведки в Арктике
Коммерсантъвчера в 22:16
Минприроды провело исследования для расширения российских границ в Арктике
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Национальная служба новостей вчера в 00:16
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
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