Общество
Мойка78В Минприроды рассказали, как пережить встречу с медведем
Министерство природных ресурсов Забайкальского края выпустило памятку, как пережить встречу с медведем. Памятка опубликована на сайте местного Минприроды. В ней отмечается, что, увидев медведя вдалеке, нужно покинуть место аккуратно, обойдя его стороной.
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Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Общество
В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии
Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Политика
Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России
Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Хоккей
Курбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса»
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
Политика
Глава ДНР раскрыл планы Донецка относительно России
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал перевод стрелок часов на Украине, а также напомнил о курсе официального Донецка относительно России.
Общество
Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов
Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
Экономика
СИБУР представил свободненцам проект Амурского газохимического комплекса
Малому и среднему бизнесу помогут Презентация проекта прошла на расширенном заседании Общественного совета Амурского интегрированного проекта — он как раз и включает в себя реализацию двух технологически связанных производств Амурского ГПЗ Газпрома и Амурского ГХК СИБУРа.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Авто
Назван самый популярный возраст автомобиля в России
В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
Политика
США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Политика
В России появился «Союз независимых публицистов»
В России появился «Союз независимых публицистов».
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.