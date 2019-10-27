Министерство природных ресурсов Забайкальского края выпустило памятку, как пережить встречу с медведем. Памятка опубликована на сайте местного Минприроды. В ней отмечается, что, увидев медведя вдалеке, нужно покинуть место аккуратно, обойдя его стороной.

В Минприроды рассказали, как пережить встречу с медведем

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Политика Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).

Политика В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.

Политика Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Шоу-бизнес «Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".

Политика Глава ДНР раскрыл планы Донецка относительно России Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал перевод стрелок часов на Украине, а также напомнил о курсе официального Донецка относительно России.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.

Экономика СИБУР представил свободненцам проект Амурского газохимического комплекса Малому и среднему бизнесу помогут Презентация проекта прошла на расширенном заседании Общественного совета Амурского интегрированного проекта — он как раз и включает в себя реализацию двух технологически связанных производств Амурского ГПЗ Газпрома и Амурского ГХК СИБУРа.

Политика США приостановили рейсы на Кубу Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.

Общество «Победа» передумала резко повышать цены на билеты Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).

Единоборства Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Футбол Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».