Общество

Мойка78Мойка78В Минприроды рассказали, как пережить встречу с медведем

Министерство природных ресурсов Забайкальского края выпустило памятку, как пережить встречу с медведем. Памятка опубликована на сайте местного Минприроды. В ней отмечается, что, увидев медведя вдалеке, нужно покинуть место аккуратно, обойдя его стороной.
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Назван способ пережить встречу с медведем

РИА Новости20:09

Специалисты рассказали о способе пережить встречу с медведем

Известия20:44

Что делать при встрече с медведем: правила поведения от Минприроды

РЕН ТВ20:33

В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем

Газета.Ru20:46

Специалисты дали советы по выживанию при встрече с медведем

News.ru21:32

Эксперты рассказали, как пережить встречу с медведем

Народные новости21:20

В Минприроды рассказали, как пережить встречу с медведем

Мойка7820:38
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Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
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Политика

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Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
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В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии

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Коммерсантъ 14:21
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
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Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».
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Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
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Политика

Глава ДНР раскрыл планы Донецка относительно России

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал перевод стрелок часов на Украине, а также напомнил о курсе официального Донецка относительно России.
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Общая газета.RU вчера в 04:36
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

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Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
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Газета.Ru 18:02
Экономика

СИБУР представил свободненцам проект Амурского газохимического комплекса

Малому и среднему бизнесу помогут Презентация проекта прошла на расширенном заседании Общественного совета Амурского интегрированного проекта — он как раз и включает в себя реализацию двух технологически связанных производств Амурского ГПЗ Газпрома и Амурского ГХК СИБУРа.
Амурская правда 05:14
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
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Авто

Назван самый популярный возраст автомобиля в России

В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
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Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
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Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

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ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
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В России появился «Союз независимых публицистов»

В России появился «Союз независимых публицистов».
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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Общество

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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
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В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
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