В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем. В ведомстве посоветовали не оставлять привлекающие хищника продукты питания в открытом доступе, а также передвигаться по лесу, создавая шум.

В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем

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