Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Эксперты советуют не оставлять пищевые отходы и продукты в открытом доступе.

В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем

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