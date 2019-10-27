Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем

Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Эксперты советуют не оставлять пищевые отходы и продукты в открытом доступе.
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Специалисты назвали способ пережить встречу с медведем

РБК00:30

В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем

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Специалисты дали советы по выживанию при встрече с медведем

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В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем

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Специалисты рассказали о способе пережить встречу с медведем

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Что делать при встрече с медведем: правила поведения от Минприроды

РЕН ТВвчера в 20:33

Россиянам дали советы на случай встречи с медведем

Lenta.ruвчера в 22:03
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Технологии

В США создали камеру размером с песчинку

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Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш

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Более амбициозный план приватизации, как отметил Силуанов, нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике страны.
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Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
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Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
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Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
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Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
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Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека

В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Российская газета вчера в 19:00
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Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

RT на русском вчера в 08:34
Авто

4 простых приема, чтобы не буксовать

За рулем 01:00
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия вчера в 03:54
Происшествия

Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском

Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
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Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Происшествия

Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

REGNUM вчера в 12:46
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Гаджеты

Windows 10X от Microsoft скоро появится на ноутбуках

В сети появилась информация о том, что корпорация Microsoft планирует выпустить специальную версию Windows 10 с модулем, адаптирующем систему для ноутбуков - Windows 10X.
МонаВиста вчера в 10:54
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию.
Российская газета вчера в 17:44
Футбол

«Краснодар» одержал победу над «Трабзонспором» в матче Лиги Европы

«Краснодар» со счетом 2:0 обыграл турецкий «Трабзонспор» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
РБК 24 октября в 18:09
Экономика

Женщина-миллиардер из Африки намерена инвестировать в Россию

Женщина-миллиардер по версии Forbes планирует инвестировать в соотвествующие отрасли РФ, сообщает 27 октября ТАСС.
REGNUM вчера в 23:39
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