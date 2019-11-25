Общество
ИзвестияМинпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.
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с чего всё началось
Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.ТАСС15:11
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В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
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Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Общество
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Общество
Хабаровский край создаст залоговый фонд для помощи заводу «Амурсталь»
Власти Хабаровского края создадут залоговый фонд для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, которому банки приостановили финансирование после проведенных там обысков.
Кино
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Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области пострадали 32 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.