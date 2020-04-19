Экономика
Российская газетаВ Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты
Колебания цен на продукты в России очень не существенные, серьезных изменений не зафиксировано. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
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Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию.
— Денис Мантуров, российский политикГазета.Ru 09:16
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