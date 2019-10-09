Экономика
РБКВ Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду
В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками. Такую позицию высказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, комментируя обращение организации «Опора России».
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с чего всё началось
Максим Новиков уверен, что введение маркировки приведет к росту цен на продукцию (себестоимость увеличится на 5-6 рублей на 1 литр), а также спровоцирует перебои с поставками импортной воды на рынке.Известия17:01
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Головкина и Деревянченко после боя отправили в больницу
Российская газета 06 октября в 05:40
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
LentaChel.ru вчера в 23:56
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Vprognoze.ru 05:08
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru вчера в 12:16
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 04:43
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Политика
Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента
Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
RT на русском 20:29
Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
РБК 16:08
Армия и оружие
ВВС Турции атаковали базу курдов на севере Сирии
Ранее телеканал «360» сообщал со ссылкой на сирийские СМИ, что турецкие ВВС ударили по контрольно-пропускному пункту на рубеже между Сирией и Ираком.
Политическая Экспертиза вчера в 15:50
Происшествия
Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание
В Чите по на трое суток продлили срок задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки.
Российская газета 22:04
Происшествия
Стрельба помогла корсаковским полицейским остановить нарушителя
Вчера вечером, 8 октября, во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД по Корсаковскому району попытались остановить иномарку без госномеров.
ТИА Острова 22:00
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Политика
Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты
Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.
РИА Новости 19:39
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру 01:58
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости 18:45
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 13:23
Хоккей
ЦСКА прервал трехматчевую победную серию «Амура» в КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА обыграли "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав серию хабаровчан из трех побед.
РИА Новости 14:45
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия 18:53
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 06:56
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 09:32
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 18:29