Проблемы с поставками из-за появления системы могут возникнуть и у отечественных производителей, отмечают представители бизнеса. Они также заявили о возможном повышении цен на воду. Однако, по мнению чиновников, эти опасения беспочвенны.

с чего всё началось

В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками. Такую позицию высказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, комментируя обращение организации «Опора России».

В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

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