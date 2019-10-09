Экономика
РБКВ Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду
В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками. Такую позицию высказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, комментируя обращение организации «Опора России».
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с чего всё началось
Проблемы с поставками из-за появления системы могут возникнуть и у отечественных производителей, отмечают представители бизнеса. Они также заявили о возможном повышении цен на воду. Однако, по мнению чиновников, эти опасения беспочвенны.Известия17:01
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Политика
Симоньян выразила комитету по разведке США благодарность за «пиар» RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета сената Соединенных Штатов о том, что у ее канала RT имеются миллиардные просмотры в YouTube.
Народные новости 21:26
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Хоккей
Хоккеист Кузнецов в первом матче после дисквалификации забросил шайбу
Россиянин забросил шайбу в первом матче после дисквалификации за употребление кокаина.
Экономика сегодня 19:50
Происшествия
На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве
Прибыв на место, супруги Болгаровы обнаружили, что в квартире действительно произошло убийство.
АСТВ 19:46
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей 11:47
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 06:56
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты
Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.
РИА Новости 19:39
Политика
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Гаджеты
Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов
Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
UfacityNews.ru 01:37
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Sport24.ru 14:54
Футбол
Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»
Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Спорт-Экспресс 20:10
Кино
Сборы российских фильмов сократились на 20%
Forbes вчера в 06:42
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru 08:43
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 13:23
Политика
СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией
«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.
РБК 21:01
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Экономика
ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Политика
Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента
Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
RT на русском 20:29
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Экономика
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
RT на русском 19:55
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09