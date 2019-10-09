Экономика

РБКРБКВ Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками. Такую позицию высказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, комментируя обращение организации «Опора России».
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Стоп, кран: россиян предупредили о перебоях с поставками импортной воды

Проблемы с поставками из-за появления системы могут возникнуть и у отечественных производителей, отмечают представители бизнеса. Они также заявили о возможном повышении цен на воду. Однако, по мнению чиновников, эти опасения беспочвенны.
Известия17:01

Подробнее о событии

В России из-за иностранцев взлетит цена на воду

URA.Ru18:22

В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

РБК19:35

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Газета.Ru19:11

Российские бизнесмены опасаются перебоев с поставками импортной воды

РЕН ТВ19:04

Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки

RT на русском21:58

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Известия18:03

Минпромторг считает необоснованными заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки

ТАСС17:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 22:01, Ашберн
Политика

Симоньян выразила комитету по разведке США благодарность за «пиар» RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета сената Соединенных Штатов о том, что у ее канала RT имеются миллиардные просмотры в YouTube.
Народные новости 21:26
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Хоккей

Хоккеист Кузнецов в первом матче после дисквалификации забросил шайбу

Россиянин забросил шайбу в первом матче после дисквалификации за употребление кокаина.
Экономика сегодня 19:50
Происшествия

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru 09:23
Происшествия

На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве

Прибыв на место, супруги Болгаровы обнаружили, что в квартире действительно произошло убийство.
АСТВ 19:46
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей 11:47
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 06:56
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты

Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.
РИА Новости 19:39
Политика

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Гаджеты

Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов

Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
UfacityNews.ru 01:37
Футбол

Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Sport24.ru 14:54
Футбол

Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Спорт-Экспресс 20:10
Кино

Сборы российских фильмов сократились на 20%

Forbes вчера в 06:42
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru 08:43
Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 13:23
Политика

СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией

«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.
РБК 21:01
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Экономика

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Политика

Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента

Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
RT на русском 20:29
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия 03:25
Экономика

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
RT на русском 19:55
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру вчера в 13:17
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное