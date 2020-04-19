Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты

Министерство промышленности и торговли РФ не фиксирует существенных изменений цен на продукты в стране, заявил глава ведомства Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.
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Российские власти допускают повышение цен на импортные продукты

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В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в России

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Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

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Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
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В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

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Как поменялись цены на Lexus NX за последние 2 года

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Общество

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В России разработали робота для дезинфекции помещений в автономном режиме. Это модернизация робота семейства «Юниор» от «Аврора роботикс».
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
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Общество

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Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
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