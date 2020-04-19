Министерство промышленности и торговли РФ не фиксирует существенных изменений цен на продукты в стране, заявил глава ведомства Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты

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