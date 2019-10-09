Экономика
Газета.RuВ Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
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с чего всё началось
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).Известия17:01
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.
Интерфакс 23:08
Музыка
Хаски выпустил клип на песню «Седьмое октября» в день рождения Путина
Что еще известно: Оригинальный трек «Седьмое октября» был опубликован в 2011 году.
Snob.ru 09:53
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Баскетбол
Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»
В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».
Чемпионат 15:12
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument 00:02
Хоккей
Кузнецов забросил первую шайбу в НХЛ после дисквалификации за кокаин
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отличился в первом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после дисквалификации за употребление кокаина.
Известия 23:11
Политика
Нового главу ФСИН нашли в Красноярске
Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.
Коммерсантъ 14:49
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 09:28
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Газета.Ru 19:54
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 21:21
Общество
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Популярная механика 10:51
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Экономика
Автодилеры РФ просят Путина не повышать утильсбор
Как пишет издание «Коммерсант», Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, в котором высказана просьба не повышать ставку утилизационного сбора.
Тарантас Ньюс 08:09
Хоккей
18-летний русский хоккеист уложил на лед 100-килограммового канадца
Перчатки скинули 18-летний защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и 29-летний канадский форвард «Ак Барса» Патрис Кормье.
Sport24.ru 12:55
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Экономика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
РИА Новости 18:40
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Век вчера в 03:17
Общество
В Екатеринбурге открыли отреставрированную набережную
На участке от улицы Малышева до Куйбышева укрепили берег реки, расширили и отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и детскую площадку.
Globalcity.info вчера в 06:38
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия 18:53
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25