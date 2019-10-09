Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).

с чего всё началось

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.

В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды

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