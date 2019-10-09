Экономика
Российская газетаМинпромторг не нашел оснований для роста цен на воду
Ранее газета "Известия" сообщила о письме "Опоры России" главе Минпромторга Денису Мантурову, где говорилось о риске перебоев в поставках импортной бутилированной воды и росте цен на такую продукцию. Эксперимент по маркировке воды для борьбы с контрафактом планируют начать в декабре.
Читать в источнике
Оценить113
До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.
— Виктор Евтухов, российский политикРБК вчера в 19:35
с чего всё началось
Максим Новиков уверен, что введение маркировки приведет к росту цен на продукцию (себестоимость увеличится на 5-6 рублей на 1 литр), а также спровоцирует перебои с поставками импортной воды на рынке.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки
RT на русскомвчера в 21:58
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
Известия 07:15
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Культура
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Политика
В Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ
Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
Ридус 00:29
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Экономика
Мутко назвал количество строящегося по старым правилам жилья
В России сегодня более 70 млн кв. м (около 60%) жилья строятся по старым правилам, то есть без привлечения эскроу, заявил 9 октября вице-премьер Виталий Мутко на «правительственном часе» в Госдуме.
REGNUM 06:51
Политика
Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
Lenta.ru 07:16
Происшествия
В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину
Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Происшествия
Экс-директор школы выпил подаренную блогером бутылку водки и умер
Мужчина, оказавшийся бывшим директором школы, в воскресенье выпил водку и умер возле продуктового магазина в поселке Подстепки Самарской области.
Известия вчера в 16:40
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Газета.Ru вчера в 02:00
Политика
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Политика
На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом.
Lenta.ru 08:09
Происшествия
Подмосковного полицейского уволили за интим с 13-летней девочкой
Сотрудника патрульно-постовой службы из подмосковного Жуковского заподозрили в интимных связях с 13‑летней девочкой, в связи с чем полицейского уволили со службы из ОМВД, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Ugpressa.ru 06:16
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Недвижимость
Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России
В третьем квартале 2019 года повышение цен на съемные "однушки" коснулось 48 городов из 69, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир".
Российская газета 03:28
Политика
В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки»
Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов.
Российская газета 08:25
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49