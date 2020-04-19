Экономика

Mockva.ruMockva.ruВ Минпромторге оценили повышение цен на продукты в России

Министерство промышленности и торговли не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он заявил, что колебания цен очень несущественные.
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Минпромторг допускает повышение цен на импортные продукты

Коммерсантъвчера в 11:44

В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты

Российская газетавчера в 09:42

Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Интерфаксвчера в 09:32

Минпромторг отчитался по ситуации с ценами на продовольствие

Вести.Ruвчера в 09:16

В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты

Эхо Москвывчера в 09:03

Минпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты

Известиявчера в 08:54

В Минпромторге не зафиксировали существенных изменений цен на продукты в России

ТАССвчера в 08:51
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Политика

Путин: Распространение коронавируса в России удалось притормозить

Президент России констатировал, что COVID-2019 стал медленнее распространяться, однако власти готовятся ко всем возможным сценариям.
Фонтанка.Ру 07:26
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Общество

Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России

Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин.
ТВ Центр 08:19
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Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
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Политика

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Экономика

Moody’s впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому стройсектору

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 04:43
Политика

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес

Гулькина рассказала об инсульте у Булановой

О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина.
Газета.Ru 06:05
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Общество

Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
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Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
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Общество

Следователь по делу Магомедовых стал топ-менеджером «дочки» «Ростеха»

С ноября 2019 года Будило работает заместителем генерального директора «РТ-Химкомпозит» по развитию, сообщила пресс-служба компании, которая является «дочкой» госкорпорации «Ростех».
Forbes 07:07
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Футбол

Федун назвал аренду Шюррле финансовым провалом

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение руководства команды не продлевать договор об аренде немецкого нападающего Андре Шюррле.
РБК 08:34
1
Общество

Вирусолог объяснил «странности» коронавируса

Отличительная особенность нового коронавируса заключается в том, что у зараженных развивается скрытая инфекция хронического типа.
Вестник Кавказа 08:10
Культура

Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
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Политика

Президент продлил срок действия водительских прав в России

Из-за действующего в России режима карантина тысячи граждан физически не могут обновить водительские права, срок действия которых подходит или уже подошел к концу.
Вести.Ru 03:45
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Общество

Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
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Общество

Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков

Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
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Происшествия

Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд

RT на русском 07:21
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Происшествия

В Екатеринбурге оштрафованы первые нарушители режима самоизоляции

В Екатеринбурге оштрафовали первых трех нарушителей режима профилактической самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
Российская газета 08:51
Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
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Футбол

Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко

Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера.
Bookmaker-ratings.ru 06:37
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
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