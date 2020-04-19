Экономика
Mockva.ruВ Минпромторге оценили повышение цен на продукты в России
Министерство промышленности и торговли не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он заявил, что колебания цен очень несущественные.
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Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта
Интерфаксвчера в 09:32
В Минпромторге утверждают, что не фиксируют существенных изменений цен на продукты
Эхо Москвывчера в 09:03
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Политика
Путин: Распространение коронавируса в России удалось притормозить
Президент России констатировал, что COVID-2019 стал медленнее распространяться, однако власти готовятся ко всем возможным сценариям.
Фонтанка.Ру 07:26
Общество
Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России
Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин.
ТВ Центр 08:19
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Экономика
Moody’s впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому стройсектору
Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 04:43
Политика
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес
Гулькина рассказала об инсульте у Булановой
О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина.
Газета.Ru 06:05
Общество
Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Следователь по делу Магомедовых стал топ-менеджером «дочки» «Ростеха»
С ноября 2019 года Будило работает заместителем генерального директора «РТ-Химкомпозит» по развитию, сообщила пресс-служба компании, которая является «дочкой» госкорпорации «Ростех».
Forbes 07:07
Футбол
Федун назвал аренду Шюррле финансовым провалом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение руководства команды не продлевать договор об аренде немецкого нападающего Андре Шюррле.
РБК 08:34
Общество
Вирусолог объяснил «странности» коронавируса
Отличительная особенность нового коронавируса заключается в том, что у зараженных развивается скрытая инфекция хронического типа.
Вестник Кавказа 08:10
Культура
Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
Политика
Президент продлил срок действия водительских прав в России
Из-за действующего в России режима карантина тысячи граждан физически не могут обновить водительские права, срок действия которых подходит или уже подошел к концу.
Вести.Ru 03:45
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Общество
Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков
Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
Происшествия
Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд
RT на русском 07:21
Происшествия
В Екатеринбурге оштрафованы первые нарушители режима самоизоляции
В Екатеринбурге оштрафовали первых трех нарушителей режима профилактической самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
Российская газета 08:51
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Футбол
Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко
Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера.
Bookmaker-ratings.ru 06:37
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26