Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Автомобили российского производства, импортная техника после повышения утилизационного сбора с 1 января будущего года существенно не подорожают, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Политика Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.

Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Футбол «Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.

Происшествия Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.

Общество Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.

Политика На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.

Общество Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.

Происшествия Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.

Происшествия ФСБ задержала майора полиции по делу о квартирах на ночь в центре Москвы Во вторник, 26 ноября, сотрудники ФСБ совместно со следователями главного следственного управления СК по Москве задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.