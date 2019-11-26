Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Автомобили российского производства, импортная техника после повышения утилизационного сбора с 1 января будущего года существенно не подорожают, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось

Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
ТАССвчера в 15:11

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В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

РИА Новостивчера в 22:30

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Известиявчера в 15:11

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ТАССвчера в 15:11

В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора

REGNUMвчера в 22:01

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

РБКвчера в 14:51
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
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