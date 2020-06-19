Коронавирус
RT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компании уже получают запросы на поставку, добавили в Минпромторге. В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран.ТАСС20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:19, Ашберн
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Политика
Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США
Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.
Росбалт 20:40
Наука
Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко
Генетически модифицированные козы смогут вырабатывать лекарство от рака, которое окажется в их молоке.
МедиаПоток 03:21
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
РИА Новости 15:49
Футбол
«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью
LiveSport.ru вчера в 15:00
Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео поговорил с Пекином с позиции силы
Госсекретарь США Майкл Помпео поговорил с Пекином с позиции силы Госсекретарь США Майк Помпео провел в американском штате Гавайи закрытую встречу с главным пекинским куратором отношений с Вашингтоном, членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи.
Коммерсантъ 13:08
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Автомеханики указали владельцам авто на основные ошибки при проверке уровня масла.
Evo-rus.com 22:04
Кино
Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы
Производство ленты стартует в начале следующего года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 05:11
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК 07:54
Футбол
У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ выявлена неизлечимая болезнь
У тренера диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу.
Sport24.ru 09:23
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Общество
Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Жители Приморья с 22 по 29 июня смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:15
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Здоровье
Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
Футбол
«Ростов» может отправить на игру с «Сочи» игроков 2003 года рождения
"Ростов" хочет отправить на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи" игроков 2003 года рождения, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:45
Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках
По предварительным данным новая Toyota Corolla Cross будет приводиться в движение 1,2-литровым турбированным двигателем или 1,6- и 2-литровыми атмосферными моторами, кроме того, не исключено появление гибридной версии универсала.
SpeedMe 16 июня в 16:48
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
Происшествия
Человек погиб в съехавшей в Кенон машине в Чите
Zabnews.ru 19:56
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36