"География планируемых экспортных поставок обширна - экспортировать дезинфицирующие средства российские компании наряду со странами ЕАЭС планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны", - сказали в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

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