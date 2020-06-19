Коронавирус
RT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
"География планируемых экспортных поставок обширна - экспортировать дезинфицирующие средства российские компании наряду со странами ЕАЭС планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны", - сказали в пресс-службе министерства.ТАССвчера в 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж
Коммерсантъвчера в 22:04
Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства
Эхо Москвывчера в 21:07
Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай
Газета.Ruвчера в 20:27
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России
Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе.
Газета.Ru 17 июня в 20:37
Политика
Трамп ожидает рекордного уровня ВВП США в III квартале 2020 года
Уровень ВВП США в III квартале 2020 года достигнет наивысшей точки в истории человечества. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 21:53
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны.
РБК вчера в 18:49
Политика
В Минске обвинили Газпром в причастности к делу Белгазпромбанка
Начальник Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил в четверг, 18 июня, что к делу Белгазпромбанка, вероятно, причастны некие высокопоставленные руководители российского Газпрома.
Профиль вчера в 16:31
Кино
Кристен Стюарт утвердили на роль принцессы Дианы
Звезда фильмов "Сумерки", "Ангелы Чарли" и "Под водой" Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" (девичья фамилия главной героини).
Газета.Ru вчера в 07:07
Политика
Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом
Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда Трампа по поводу "расовой несправедливости", сообщает в пятницу издание Washington Post.
РИА Новости вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Максима Галкина трогательно поздравили с днем рождения Гарри и Лиза
Свой 44-ый день рождения Максим Галкин по традиции отметил с семьей.
Uznayvse.ru вчера в 11:40
Происшествия
Жена погибшего в аварии с Ефремовым водителя станет потерпевшей
В деле о смертельной аварии с участием знаменитого актера Михаила Ефремова намечается новый поворот.
Невские Новости вчера в 12:19
Футбол
Семак рассказал про отличия нового контракта с «Зенитом» от старого
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях нового соглашения с клубом, которое он не так давно подписал.
Нева Спорт вчера в 15:44
Общество
Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом
Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.
Lenta.ru вчера в 12:15
Происшествия
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Происшествия
Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей
В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Здоровье
Невельским медработникам вручили награды
Сахалин.Инфо вчера в 23:37
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
РБК 17 июня в 00:54
Единоборства
Глава UFC Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории MMA
Ранее лучших бойцов в истории назвали бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо и бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье.
Metaratings 17 июня в 05:47
Экономика
Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром
Россия намерена разорвать действующее соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения (СИДН).
РБК вчера в 19:13
Общество
В США умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева
Ведомости вчера в 17:45
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы
Ведомости вчера в 09:21
Общество
В Гидрометцентре сообщили о наступлении холодных аномалий в РФ
Москва, 18 июня 2020, 06:20 — REGNUM Аномально холодная погода будет наблюдаться на Урале и некоторых регионах Сибири в ближайшее время, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
REGNUM 17 июня в 23:20
Наука
Ген человека удвоил толщину коры мозга обезьян — исследование
Удвоения толщины коры головного мозга у мартышек-игрунок добились внедрением в их геном человеческого гена ARHGAP11B японские и немецкие биологи, сообщает 18 июня журнал Science.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Армия и оружие
ВВС Индии попросят Минобороны приобрести у России еще 33 самолета
Индийские ВВС предложат правительству приобрести 33 российских самолета, включая 21 Миг-29 и 12 Су-30МКИ.
ИА Красная Весна вчера в 20:39
Общество
Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение
Джакарта, 16 июня 2020, 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik.
REGNUM 16 июня в 05:56
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Забайкалье увеличилось на 66 человек
На 66 человек увеличилось за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Забайкальском крае.
Орда Инфо вчера в 00:55
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
РИА Новости вчера в 21:45
Здоровье
В Приморье от коронавируса скончались еще два человека
В Приморье коронавирусом заразились еще 103 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 20:20
Здоровье
Перуанцу выставили счет в $130 тысяч за лечение от коронавируса
Перуанская клиника выставила счет на сумму более $130 тыс. пациенту, вылечившемуся от коронавируса, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 20:21