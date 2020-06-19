Более 20 российских производителей хотят экспортировать медицинские маски, декларируемые объемы поставок составляют около 200 млн штук в месяц, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

с чего всё началось

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

Происшествия Ещё 108 инфицированных коронавирусом выявлено в Новосибирской области На утро 19 июня по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19, в том числе 108 за последние сутки. 5

Общество В Калужской области летние кафе откроются c 24 июня Власти Калужской области разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса в регионе, заявил врио губернатора области Владислав Шапша. 5

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев срочнику продлили арест Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева, срок содержания под стражей продлили на три месяца, до 25 сентября 2020 года. 1

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 9

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Политика В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 119

Армия и оружие Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны «Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны. 142

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 94

Гаджеты Apple планирует вернуть iOS прежнее название Поскольку система для планшетов уже была переименована в iPad OS, данная публикация может говорить о переименовании операционки для iPhone. 6

Армия и оружие Украина провела боевые испытания крылатой ракеты На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". 10

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 2,5K

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.

Общество Названы главные симптомы коронавируса у детей Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту. 20

Происшествия В результате ДТП в Саранске погибли пять человек В Саранске в результате ДТП с последующим возгоранием автомобилей погибло, по предварительным данным, пять человек, следует из заявления экстренных служб Мордовии. 127

Общество Краснодарский край откроют для туристов 21 июня В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 799