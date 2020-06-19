Экономика
RT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Более 20 российских производителей хотят экспортировать медицинские маски, декларируемые объемы поставок составляют около 200 млн штук в месяц, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.ТАССвчера в 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж
Коммерсантъвчера в 22:04
Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай
Газета.Ruвчера в 20:27
Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства
Эхо Москвывчера в 21:07
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:23, Ашберн
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
Происшествия
Ещё 108 инфицированных коронавирусом выявлено в Новосибирской области
На утро 19 июня по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19, в том числе 108 за последние сутки.
Континент Сибирь Online 00:46
Общество
В Калужской области летние кафе откроются c 24 июня
Власти Калужской области разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса в регионе, заявил врио губернатора области Владислав Шапша.
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику продлили арест
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева, срок содержания под стражей продлили на три месяца, до 25 сентября 2020 года.
Российская газета 01:51
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
Пенсионеры получат новую прибавку к пенсии с 1 августа
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Гаджеты
Apple планирует вернуть iOS прежнее название
Поскольку система для планшетов уже была переименована в iPad OS, данная публикация может говорить о переименовании операционки для iPhone.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие
Украина провела боевые испытания крылатой ракеты
На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 19:27
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Здоровье
Скорая помощь в Екатеринбурге выезжает к больным коронавирусом более 400 раз за сутки
Ежедневно скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызовов.
Областная газета вчера в 07:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
Общество
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости 17 июня в 19:56
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
21 июня уральцы смогут наблюдать солнечное затмение
Телеканал ОТВ 17 июня в 17:16
Общество
В России могут законсервировать мусоропроводы во всех многоэтажках
В России могут законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах.
ТК Звезда 17 июня в 18:52
Происшествия
В результате ДТП в Саранске погибли пять человек
В Саранске в результате ДТП с последующим возгоранием автомобилей погибло, по предварительным данным, пять человек, следует из заявления экстренных служб Мордовии.
Rambler News Service вчера в 01:22
Общество
Краснодарский край откроют для туристов 21 июня
В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Коммерсантъ 16 июня в 17:24
Общество
Работодателей обяжут поощрять сотрудников
По словам заместителя руководителя фракции Андрея Исаева, депутатами решено законодательно обязать работодателей поощрять сотрудников почетными грамотами, благодарственными письмами, размещением на доске почета, дополнительными днями отдыха, премиями и другими формами поощрения.
Go64.ru 01:35
Здоровье
Высоким оказался риск повторного заражения COVID-19
Лишь 4% из 23 тысяч имели антитела. При этом заразиться могли до четверти медиков.
Соловей.Инфо вчера в 03:42