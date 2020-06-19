Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
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с чего всё началось

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

Более 20 российских производителей хотят экспортировать медицинские маски, декларируемые объемы поставок составляют около 200 млн штук в месяц, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.
ТАССвчера в 20:02

Подробнее о событии

Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж

Коммерсантъвчера в 22:04

Минпромторг сообщил о готовности поставлять за рубеж маски и антисептики

РБКвчера в 21:49

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

RT на русскомвчера в 20:24

Россия задумалась об экспорте антисептиков и дезинфекторов в Китай и США

Lenta.ruвчера в 20:51

Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай

Газета.Ruвчера в 20:27

Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства

Эхо Москвывчера в 21:07

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

ТАССвчера в 20:02
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Происшествия

В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца

Российская газета 17 июня в 16:44
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Авто

Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
5,9K
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости 17 июня в 17:57
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Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com вчера в 11:00
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Общество

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 3483 до 3531.
Интерфакс 00:30
Экономика

Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
29
Общество

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
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Футбол

«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера

Metaratings вчера в 05:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

РИА Новости вчера в 23:06
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет.
Sunmag.me 16 июня в 04:30
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Политика

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ вчера в 14:06
2,5K
Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
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Экономика

Пенсионерам рассказали, как инвестировать без риска

Эксперты в области финансовой грамотности рассказали, как пожилые люди могут уберечь себя от мошенников, которые обучились новой схеме, позволяющей обманывать пенсионеров, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.
РЕН ТВ вчера в 22:38
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
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Общество

В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 09:59
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Футбол

Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Общество

Краснодарский край откроют для туристов 21 июня

В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Коммерсантъ 16 июня в 17:24
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Армия и оружие

Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны

«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
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Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Газета.Ru 00:00
Политика

Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском 17 июня в 08:30
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
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Экономика

Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ вчера в 08:56
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
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Общество

Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
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Энергетика

ФАС организовала проверку после рекордного роста цен на бензин АИ-95

После рекордного роста цен на бензин АИ-95 Федеральная антимонопольная служба начала проверку и сделала запросы на биржу, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
Авторадио вчера в 23:41
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